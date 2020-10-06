Milliyetçi geçinen ittifak ortağı İP'ten çıt yok! HDP-CHP ortaklığı perçinleşiyor
HDP-CHP ortaklığı Hollanda’nın Amsterdam kentinde perçinleşiyor. ‘Milliyetçiyiz’ diye geçinen İYİ Parti’den ortak eyleme henüz ses çıkmadı.
CHP ile terör sevici HDP arasındaki ortaklık Avrupa’da seviye atlıyor. Teröre ışık tutanlar Hollanda’nın Amsterdam kentinde Dam meydanında yeni skandal eylemi duyurdular.
Her fırsatta hükümeti hedef alan CHP ve HDP’nin kirli ittifakı devam ederken, ortak eylem kararı alındı.
‘HDP ve tüm muhaliflere yönelik baskıları protesto ediyoruz’ sloganıyla yola çıkan CHP ve HDP, 11 Ekim Pazar 14:00’da Dam meydanında toplanacağını duyurdu. Gruplar buluşmaya afiş asılarak davet ediliyor.
CHP ve HDP’ye, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, HAKDER ve Demokrası Platformu Hollanda gibi gruplar eşlik edecek.
Gündemden ‘milliyetçiyiz’ sloganlarıyla düşmeyen HDP ve CHP’nin ortağı İYİ Parti’den eyleme ilişkin henüz ses çıkmadı.