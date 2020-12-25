  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:03:54 -
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün ile birlikte inceleyen Belovacıklı, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD’de Floyd protestoları" başlıklı fotoğrafını tercih eden Belovacıklı, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" isimli fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" adlı fotoğrafına oy verdi.

Belovacıklı, yaptığı değerlendirmede, oylamada yer alan fotoğrafları "hayatın içinden kareler" şeklinde tanımladı.

Fotoğrafların çeşitliliği dolayısıyla söz konusu kategorilerin sayısının arttırılabileceğine dikkati çeken Belovacıklı, özellikle dünya ve siyaset başlıklarında da kategori oluşturulması önerisinde bulundu.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Belovacıklı, "Hakikaten yaptığınız çalışmaları özellikle fotoğraf bazında takip eden bir insanım. Bu kategorileri bence biraz daha çoğaltmak gerekiyor. Öyle olursa sanki daha geniş bir yelpazede daha çok seçenek olur ve tabii daha çok fotoğrafçı ödülünü alır. Çünkü sonuçta bu ciddi bir emek işi. Herkes için sanki bir deklanşöre basınca fotoğraf çekiliyormuş gibi geliyor ama bunun anı, hızı ve gözü, yani görebilmek başlı başına bir iş ve bunun değerini vermek gerekiyor." dedi.

- "Dünyanın her yerinden ajansın geçeceği fotoğraflar bizi mutlu eder"

AA'nın fotoğraf ağının yaygınlaşmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Belovacıklı, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinden ajansın geçeceği fotoğraflar bizi mutlu eder. AP'nin, Reuters'ın ya da başka ajansların fotoğraflarını kullanmaktansa bizim ajanslarımızın fotoğrafını kullanmak beni daha mutlu eder. Çünkü fotoğraf sonuçta bir duygu işidir ve nasıl Amerikalı'nın yemek kültürü başkaysa, Japon'un yemek kültürü başkaysa, Türk'ün yemek kültürü başkaysa, Türk'ün, Amerikalı'nın, Japon'un da gözü aslında başkadır. Başka bir duyguyla çeker fotoğrafı. Amerikalı için duygu yaratmayan bir kare sizin için çok önemli bir kare olabilir. Dolayısıyla ruh bütünlüğü bizim o fotoğraflara daha çok ilgi göstermemizi, oradaki ruhu anlamamızı sağlar. O yüzden ne kadar geniş bir yelpaze oluşturursa Anadolu Ajansı bizi o kadar mutlu eder."

Yılın Fotoğrafları oylamasının geleneksel hale getirilmesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Belovacıklı, "Bunu ısrarla devam ettirdiğiniz için en azından ben bir fotoğrafsever olarak teşekkür ederim ve de devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı
Dünya

Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrimiçi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki müstehc..
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay