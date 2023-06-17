Milliyet Gazetesi beklenmedik kararı aldı: Kapanıyor, az önce duyurdular! Flaş iddia: Hürriyet - Posta...
Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesi şirketi ile ilgili dikkat çeken karar gündeme bomba gibi düştü! Sıcak bir gelişme yaşandı. O haberi duyurdu: Yeni gelen sıcak bir habere göre, Milliyet gazetesi kapanıyor, şu ana kadar faaliyette idi dayanmadılar... Öte yandan Hürriyet ve posta için bomba bir iddia ortaya atıldı! Konuya ilişkin detayları duyan yok artık diyecek... Türkiye'nin en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! İşte tüm detaylar ve iddialar
Milliyet gazetesi kapanıyor: Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı
Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Aynı medya kuruluşuna bağlı olan Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı alındı. Belli oldu.
Demirören Medya, artık büyük oranda dijital yayına geçiyor.
KAĞIT BASKISI BU AY SONA ERİYOR
Yeniçağ’da yer alan haberde kamuoyu ile paylaştı, Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son verecek.
Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi.
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