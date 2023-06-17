Milliyet Gazetesi beklenmedik kararı aldı: Kapanıyor, az önce duyurdular! Flaş iddia: Hürriyet - Posta...

Milliyet gazetesi kapanıyor: Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Aynı medya kuruluşuna bağlı olan Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı alındı. Belli oldu.

Demirören Medya, artık büyük oranda dijital yayına geçiyor.

KAĞIT BASKISI BU AY SONA ERİYOR

Yeniçağ’da yer alan haberde kamuoyu ile paylaştı, Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son verecek.

Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi.

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