  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milliyet Gazetesi beklenmedik kararı aldı: Kapanıyor, az önce duyurdular! Flaş iddia: Hürriyet - Posta...
Gündem

Milliyet Gazetesi beklenmedik kararı aldı: Kapanıyor, az önce duyurdular! Flaş iddia: Hürriyet - Posta...

Yeniakit Publisher
2023-06-17 10:32:00 - 2023-06-17 10:44:06
Milliyet Gazetesi beklenmedik kararı aldı: Kapanıyor, az önce duyurdular! Flaş iddia: Hürriyet - Posta...

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesi şirketi ile ilgili dikkat çeken karar gündeme bomba gibi düştü! Sıcak bir gelişme yaşandı. O haberi duyurdu: Yeni gelen sıcak bir habere göre, Milliyet gazetesi kapanıyor, şu ana kadar faaliyette idi dayanmadılar... Öte yandan Hürriyet ve posta için bomba bir iddia ortaya atıldı! Konuya ilişkin detayları duyan yok artık diyecek... Türkiye'nin en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! İşte tüm detaylar ve iddialar

Milliyet gazetesi kapanıyor: Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Aynı medya kuruluşuna bağlı olan Hürriyet ve Posta için de daraltma kararı alındı. Belli oldu. 

Demirören Medya, artık büyük oranda dijital yayına geçiyor. 

KAĞIT BASKISI BU AY SONA ERİYOR

Yeniçağ’da yer alan haberde kamuoyu ile paylaştı, Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son verecek.

Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Geç bile kaldı fitne ve yalan lerin hesabı ni mahserde verecekler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23