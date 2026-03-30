Millilerin yolu TEMSA ile güvende! Sahada zafer, yolda konfor

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TEMSA, A Erkek ve A Kadın Milli Basketbol Takımları’nın resmi karayolu ulaşım sponsoru olarak Millilerin yolculuklarında konfor ve güvenliği ön planda tutuyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliğini güçlendiren TEMSA, Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

A Erkek ve A Kadın Milli Basketbol takımlarının resmi karayolu ulaşım sponsoru olarak Millilerin yolculuklarında konfor ve güvenliği ön planda tutan TEMSA, Türk basketbolunun gelişimine de katkı sunmayı sürdürüyor. 30 Mart tarihinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde bir araya gelen TEMSA CEO’su Evren Güzel ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2022 yılından bu yana süren iş birliklerinin yeni dönemde daha da güçleneceğini paylaştılar.

 

Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizen TEMSA CEO’su Evren Güzel: “TEMSA olarak sporu her zaman Türkiye’nin birleştirici gücü olarak gördük. Sporun temsil ettiği değerlerin, aslında toplumları ileri taşıyabileceğine, bu etki gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. A Erkek ve A Kadın Milli Basketbol takımlarımıza sağladığımız desteğe de yalnızca bir sponsorluk olarak bakmıyoruz. Bu destek, aynı zamanda Türk sporunun gelişimine duyduğumuz inancın bir yansıması. Ülkemiz topraklarında doğup büyüyen bir marka olarak; Millilerimiz sahada zafer için mücadele ederken, biz de yollarda onların yanında olmaktan ve desteğimizi 2026 yılında da sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi. 

 

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “TEMSA ile iş birliğimizi yenilemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin köklü ve global ölçekte güçlü markalarından biri olan TEMSA’nın, Milli Takımlarımızın yanında yer almaya devam etmesi bizim için çok kıymetli. Sporun birleştirici gücüne inanan ve bu alanda sorumluluk üstlenen bir markayla aynı hedefler doğrultusunda yol yürümek, Türk basketbolunun gelişimi açısından önemli bir değer taşıyor. Bu iş birliğinin Türk basketboluna katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor, TEMSA CEO’su Sayın Evren Güzel’e ve TEMSA ailesine teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

