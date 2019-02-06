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Millilerin ECOS 2019'daki hedefi altın madalya

- Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na ilk defa ev sahipliği yapan Türkiye'de, motivasyonu yerinde olan milli takım, zirvede yer almak istiyor- Milli Takım Antrenörü Mehmet Baytaş:"Sporcularımızı kürsüde görmek, milli marşımızı okumak, bayrağımızı göndere çektirmek özellikle Sarıkamış'ta bu galibiyetleri almak bizleri fazlasıyla mutlu edecek"- Milli oryantiringci Meryem Sena Yurtsever: "İki haftadır kamp yapıyoruz. Hocalarımız bizleri çok iyi hazırladı. Hedefimiz şampiyonluk ve elimizden gelenin çok fazlasını yapacağımıza eminiz"- Milli sporcu Umut Gürcan: "ECOS 2019'un ülkemizde olması bizi motive ediyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve hedefimiz altın madalya"

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:35
Millilerin ECOS 2019'daki hedefi altın madalya


KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ/CÜNEYT ÇELİK - Türk Milli Takımı, Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nda (ECOS 2019) altın madalya hedefliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ECOS 2019'a, 14 ülkeden 102 sporcu katıldı.

Gözde kış turizm merkezi Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki organizasyonda, Türkiye'yi 8'i kadın 8'i erkek 16 sporcu temsil ediyor.

Şampiyona öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Kayaklı Oryantiring Milli Takımı, altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

Kayaklı Oryantiring Milli Takım Antrenörü Mehmet Baytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sporun Türkiye'de son 3 yıldır gelişmekte olduğunu söyledi.

Geçen yıl Bulgaristan'da yapılan Kayaklı Oryantiring Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takım olarak bu sene için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Baytaş, "Milli takımımızla teknik ve motivasyon ve harita bilgisi açısından iyi bir antrenman ve kamp süreci yaşadık. Bu takımımıza çok iyi katkı sağladı." dedi.

Baytaş, Sarıkamış'ın manevi ortamında sporcuların motivasyonunun yüksek olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde ve Sarıkamış'ta ilk defa yapılan Avrupa Şampiyonası çok önemli. Şampiyonanın Sarıkamış'ta olması teknik olarak, arazi ve orman yapısı bakımından bizi zorlu parkur beklediğini gösteriyor. Ayrıca Sarıkamış'ın manevi atmosferi sporcularımızın motivasyonu açısından fazlasıyla önemli ve bunu hissediyorlar." diye konuştu.


- "Takım olarak iddialıyız"


Şampiyona öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayıp yarış parkurunda antrenman yaptıklarını da anlatan Baytaş, şunları kaydetti:

"Yarışma öncesi parkurda antrenman yapmamız çok iyi oldu. Takım olarak iddialıyız. Sporcularımız altın madalyaya ulaşmak istiyor. Sporcularımızı kürsüde görmek, milli marşımızı okumak, bayrağımızı göndere çektirmek özellikle Sarıkamış'ta bu galibiyetleri almak bizleri fazlasıyla mutlu edecek. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Milli takım 8 bayan, 8 erkek olmak üzere 16 kişi ile yarışmaya katılacak. Sporcular sprint, middle ve long kategorilerinde mücadele edecek."

Milli oryantiringcilerden 17 yaşındaki Meryem Sena Yurtsever de Türkiye'de bu şampiyonanın yapılmasının onur ve gurur verici olduğunu söyleyerek, "İki haftadır kamp yapıyoruz. Hocalarımız bizleri çok iyi hazırladı. Tabii ki bu yarışmalarda hedefimiz şampiyonluk ve elimizden gelenin çok fazlasını yapacağımıza eminiz." dedi.


- Umut Gürcan: "Hedefimiz altın madalya"


Milli takım sporcusu Umut Gürcan da milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "ECOS 2019'un ülkemizde olması bizi motive ediyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve hedefimiz altın madalya." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Rabia Şehirli ise yarışmanın Türkiye'de yapılmasının çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Geçen yıl Bulgaristan'daki şampiyonaya ilk defa katıldık ve biraz deneyimsizdik. Sarıkamış'ta rakıma alıştık antrenman yaptık. Pistimiz gayet güzel görünüyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:35
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