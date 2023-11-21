Millilerimiz tarih yazma peşinde! önemli anları aktarıyoruz..

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlamak için Galler deplasmanında.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.
Muhtemel 11'ler
Galler: Ward, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf, Kerem, Kenan, Barış Alper.
Hedefimiz grup liderliği!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.