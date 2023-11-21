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Spor Millilerimiz tarih yazma peşinde! önemli anları aktarıyoruz..
Spor

Millilerimiz tarih yazma peşinde! önemli anları aktarıyoruz..

Yeniakit Publisher
2023-11-21 21:12:00 -
Millilerimiz tarih yazma peşinde! önemli anları aktarıyoruz..

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlamak için Galler deplasmanında.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.

Muhtemel 11'ler

Galler: Ward, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf, Kerem, Kenan, Barış Alper.

Hedefimiz grup liderliği!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

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