Millilerimiz destan yazdı! Çekya'yı yendik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son hafta maçında A Milli Takım ile Çekya karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Takım'ın galibiyet gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 90+4. dakikada Cenk Tosun atarken Çekya'nın tek golünü 66. dakikada Tomas Soucek kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Ay-yıldızlılar grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. 6 puanı bulunan Poztekiz ise lider olarak tur bileti aldı. Portekiz'i 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükselten Gürcistan, son 16 turuna yükselmek için tüm maçların bitmesini bekleyecek. Sadece 1 puanı bulunan Çekya da turnuvaya grup aşamasında veda etti.

ÇEKYA 1 - 2 TÜRKİYE

90+4 Goooooolllllllllll Cenk Tosun

ÖNE ÇIKAN VİDEO

90' Sarı Kart - Ladislav Krejci

90' Maçın sonuna 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

87' Hakan Çalhanoğlu - Orkun Kökçü

86' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışına pasında Okay'ın gelişine şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

85' Sarı Kart - Samet Akaydin

82' SAYILMAYAN GOL | Çekya'da Jan Kuchta, faullü müdahalenin ardından topu ağlara yolladı ancak hakem oyunu durdurdu. Gol sayılmadı.

81' David Jurásek - Matej Jurasek

81' Sarı Kart - Mert Müldür

78' Soldan hücuma destek veren Jurasek, kale sahasına sert bir orta kesti. Merih savunmada topu uçarak kafayla karşıladı.

Oyuncu Değişikliği 75' Lukas Provod - Ondrej Lingr

Oyuncu Değişikliği 75' Kenan Yıldız - Cenk Tosun

Oyuncu Değişikliği 74' Arda Güler - Kerem Aktürkoğlu

72' Yine etkili geldik. Barış'ın savunma arkasına derin gönderdiği pası Kenan Yıldız aldı ve ceza sahasına girdi. Rakibinden sıyrılmak isteyen Kenan, soluna çekip şut denedi. Savunma ayak koydu. Korner.

70' Maç bu sonuçla tamamlanırsa da milli takımımız gruptan ikinci çıkmayı başarıyor.

67' Sarı Kart - Hakan Çalhanoğlu

67' Gol verildi. Çekya eşitliği yakaladı.

66' Gol VAR'da inceleme halinde.

66' GOL! Çekya, Soucek'in golü ile beraberliği yakaladı.Gol - Tomas Soucek

64' Sarı Kart - Mert Günok

63' Oyuncu Değişikliği İsmail Yüksek - Okay Yokuşlu

60' Sağ kanatta hücuma destek veren Mert Müldür, ceza sahasına ortaladı. Savunma topu kornere çeldi.

56' Oyuncu Değişikliği 56' Mojmír Chytil - Jan Kuchta

55' Oyuncu Değişikliği 55' Adam Hlozek - Tomas Chory

55' Oyuncu Değişikliği 55' Jindrich Stanek - Matej Kovar

51' GOOOOOOOOLLLLL! A Milli Takımımız Hakan Çalhanoğlu'nun enfes golüyle Çekya karşısında 1-0 öne geçti.Gol - Hakan Çalhanoğlu

49' Sarı Kart - İsmail Yüksek

46' Milli Takımımız gole çok yaklaştı. Merih'in savunma arkasına gönderdiği uzun topa ceza sahasında Barış kafayı vurdu. Kaleci Stanek çıkardı, dönen topa hiç bir oyuncumuz dokunamadı.

46' İkinci yarının başında Salih Özcan'ın yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakikalık ilave süre eklendi.

44' KAÇTI! Kalemizde büyük tehlike! Arda'nın orta alanda kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Çekya'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jurasek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

42' Rakip yarı alanda topu alan Hakan, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

40' Maçta tempo biraz düştü.

36' Sarı Kart - Kenan Yıldız

33' Milli Takımımız bu bölümde rakibe baskı kurdu.

31' Sarı Kart - Salih Özcan

28' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydin'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

27' Ferdi'nin sol kanattan ortasında Arda Güler vole denemesinde bulundu. Kaleye giden top Ladislav Krejci'den kornere gitti.

25' Samet Akaydin'ın savunma arkasına pasında hakem, Mert Müldür'ün topa elle oynadığını işaret etti.

23' Lukas Provod'un ceza sahamız içine ortasında yaşanan karambolde Soucek'in içeriye çevirmek istediği top auta gitti.

22' İsmail Yüksek'in sağ kanattan bindiren Mert Müldür'e uzun pası doğrudan oyun alanı dışına gitti.

20' Çekya'da Antonin Barak yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

17' Çekya'nın uzun taç atışında kafalardan seken topta savunmadan gelen Robin Hranac kafayı vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

15' Çekya'da David Jurasek'in yaklaşık 30 metreden sert şutu kalecimizde kaldı.

13' İsmail'in harika pasında topu alan Arda Güler uzak mesafeden kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

12' Çekya'da Antonin Barak, Ferdi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında. Barış Alper Yılmaz karşısına çıkan rakibi Ladislav Krejci'yi geçemedi.

8' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma topu karşıladı.

7' Ferdi'nin pasında sol kanattan topu alıp içeriye sarkan Kenan Yıldız'ın şutu savunmadan kornere gitti.

6' Arda Güler'in kale önüne pasında topu alan Hakan Çalhanoğlu dengesini kaybedince topu kaybetti. Aut Çekya'nın.

4' Kullanılan köşe vuruşunda seken topu alan David Jurasek'in ceza sahası içine ortası kalecimizde kaldı.

3' Lukas Provod'un ceza sahası dışından şutu Mert Günok'tan kornere gitti.

2' Mert Günok'un en ileri uçtaki Barış Alper Yılmaz'a pasında Barış Alper Yılmaz topu kontrol edemedi.

1' Maç başladı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye'nin son sınavı Çekya karşısında

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, üçüncü ve son sınavını Çekya karşısında Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda veriyor.

Maç, TSİ 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 yenildi. Çekya, turnuvaya 2-1'lik Portekiz mağlubiyetiyle başladı ve ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz, 6 puanla grupta liderliği garantiledi. Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Çekya ve Gürcistan 1'er puana sahip.

F Grubu'nun diğer maçında Gürcistan ile Portekiz, Gelsenkirchen'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadele de TSİ 22.00'de başladı.