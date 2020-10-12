Millilere Efecan Karaca'dan kötü haber geldi
Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan 30 yaşındaki milli futbolcu Efecan Karaca, Sırbistan karşısında forma giyemeyecek.
Millilere Efecan Karaca'dan kötü haber geldi. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Almanya ile oynanan hazırlık maçında yıldızlaşan ve 1 gol atan Efecan, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında da Rusya karşısında ilk 11'de başlamıştı.
30 yaşındaki futbolcu 1-1 biten mücadelede 45 dakika süre almıştı.
Sırbistan maçında forma giyemeyecek
Efecan, A Milli Takım'ın 14 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Sırbistan maçında forma giyemeyecek.