Milliler, tekerlekli sandalyede Hollanda'yı yendi - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda'yı 63-49 yendi



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda'yı 63-49 mağlup etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibini 63-49 yendi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 10.30'da ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

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