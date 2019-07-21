Milliler potada Litvanya'ya yenildi - Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 5-6 klasman maçında Litvanya'ya 89-73 yenildi



İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-6 klasman maçında Litvanya'ya 89-73 mağlup oldu. Milliler, bu sonucun ardından şampiyonayı 6. sırada tamamladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 43-42 geride kapattı. Ay-yıldızlılarda Sadık Emir Kabaca 16 sayıyla milliler adına en skorer isim olurken, Erkin Şenel ve Yiğit Baran Sarıkaya 15'er sayı buldu.



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