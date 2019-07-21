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Milliler potada Litvanya'ya yenildi

- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 5-6 klasman maçında Litvanya'ya 89-73 yenildi

21 Temmuz 2019 Pazar 18:14
Milliler potada Litvanya'ya yenildi


İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-6 klasman maçında Litvanya'ya 89-73 mağlup oldu.

Milliler, bu sonucun ardından şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 43-42 geride kapattı.

Ay-yıldızlılarda Sadık Emir Kabaca 16 sayıyla milliler adına en skorer isim olurken, Erkin Şenel ve Yiğit Baran Sarıkaya 15'er sayı buldu.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:14
  1. Basketbol
  2. Litvanya
  3. türkiye
  4. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

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