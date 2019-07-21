Milliler potada Litvanya'ya yenildi
- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 5-6 klasman maçında Litvanya'ya 89-73 yenildi21 Temmuz 2019 Pazar 18:14
İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-6 klasman maçında Litvanya'ya 89-73 mağlup oldu.
Milliler, bu sonucun ardından şampiyonayı 6. sırada tamamladı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 43-42 geride kapattı.
Ay-yıldızlılarda Sadık Emir Kabaca 16 sayıyla milliler adına en skorer isim olurken, Erkin Şenel ve Yiğit Baran Sarıkaya 15'er sayı buldu.
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