MilliHesaplarBurada etiketi dünya gündeminde 1 numara oldu

Türkiye'nin ve dünyanın sosyal medya gündemi AK Parti'nin Twitter'da başlattığı Milli Hesaplar Burada etkinliği oldu. 700 bin sayısını aşan katılım ile #MilliHesaplarBurada etiketi hem dünyada hem de Türkiye'de gündemin birinci sırasına yükseldi.

Halen her iki kulvarda da gündemin ilk sırasında bulunan kampanyanın amacını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal şöyle anlattı:

"Devletimizin ve hukukun yanında duruyoruz. Hakikatı kuşanıp, hakikatı konuşup "Sosyal Medya Etik Kuralları"nı kabul ediyor ve takipleşiyoruz. Böylece sosyal medyayı milli kültürümüzün ve ahlakımızın vakur duruşu ile kuşatıyoruz.

Bugün dünya salgınla boğuşurken ülkemizde devlet ve millet elele vermiş destan yazıyor. Devletine düşmanlık eden, salgınla mücadelenin zaafa uğramasından medet uman, tehdit eden, darbe diyen, terör örgütlerine yaslananlara karşı yan yana gelen #MilliHesaplar’a teşekkür ediyoruz.

18 yıldır Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, gün gelmiş muhtıralara, kapatma davalarına, gezi kalkışmasına, yargı darbelerine, 15 Temmuz'lara direnmiş, liderinin yanında, dimdik ayakta durmuş, bir yandan da bugünün Türkiye’sini kurmuş #MilliHesaplarBurada..."

Ünal, profilinde yeşil daire ve Türk Bayrağı kullananları şahsi hesaplarından limit doluncaya kadar takip edeceğini de belirtti.

Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ise etkinliğe,

"Milli Hesaplar Nerede?

Diyenlere ....

Engüzel cevap...

Milletini Seven Burada...

Bayrağını Seven Burada...

Vatanını Seven Burada...

Devletini Seven Burada..

Ezanını Seven Burada

Liderimiz

@RTErdogan" mesajı ile destek verdi...