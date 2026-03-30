Milli yüzücüler Prag ve Graz'da 11 madalya daha kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcularımız uluslararası arenada madalyaları toplamaya devam ediyor. Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Emre Onuş, 200 metre karışık erkeklerde altın madalyaya uzandı.

GENÇLERDE REKORLU ŞAMPİYONLUK

Prag'daki şampiyonada bayrak takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Demir Özdemir, Emre Onuş, Arel Gültekin ve Ahmet Mete Boylu'dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı, 3:20.65'lik derecesiyle 18 yaş yeni Türkiye rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Selinnur Sade 400 metre serbestte, Gökçe Unur ise 200 metre karışıkta gümüş madalya kazandı.

GRAZ'DA ALTIN YAĞMURU

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı sporcular pisti rakiplerine dar etti. Alara Gökalp, Umut Aras Özkan ve Emir Bartu Özcan bireysel kategorilerde altın madalya kazanırken; Kaan Akça, Emir Bartu Özcan, Sarper Taze ve Sarp Canlı'dan oluşan bayrak takımı 15 yaş yeni Türkiye rekoruyla zirveye çıktı.

TOPLAM MADALYA SAYISI 42 OLDU

Gümüş madalyayı Toprak Topatan'ın kazandığı şampiyonada, Yaren Soysal ve kadın bayrak takımımız da bronz madalyaları boynuna taktı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin organizasyonlardaki toplam madalya sayısı 42'ye yükselerek büyük bir başarı tablosu oluşturdu.