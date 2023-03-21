Milli yıldıza Premier Lig yolu gözüktü! Haydi hayırlısı...

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Hakan Çalhanoğlu ile Inter'in yolları ayrılacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çalhanoğlu'nun takımıyla sözleşme yenileyeceği ileri sürülüyordu ancak son gelen haberler Türk futbolcunun, Inter'den ayrılacağı yönünde. Ntvspor'a göre;

İtalyan yayın organı Il Romanista'nın haberine göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusu haziran ayında takımına veda edecek. Inter'in, 2024 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmaya şu ana kadar yanaşmayan Hakan Çalhanoğlu'nu satacağı iddia edildi. Mali sıkıntılar yaşayan İtalyan kulübü, bu transferle hem bonservis bedeli kazanmayı hem de Türk futbolcunun ağır maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

LEEDS VE TOTTENHAM HAKAN'I İSTİYOR

Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan'ın talibi ise oldukça fazla. Milli oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında İngiltere'den Leeds United ve Tottenham bulunuyor. Bazı İspanyol kulüplerinin de Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde olduğu iddialar arasında.

İtalyan kulübünde bu sezon 36 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.

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