Milli yelkenciler, İzmir'de kampa girecek



ANKARA (AA) - Yelken Laser 4.7 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi İzmir'de hazırlık kampı yapacak. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yelkenciler 17-21 Haziran tarihlerinde Çeşme'de kampa girecek. Milli takım kampında yer alan sporcular şunlar: Derin Baytur, Umut Eyriparmak, Uygar Kızılkaya, Alican Uğurlu, Arda Göreci, Ali Berk Birer, Batu Özonur, Can Veysel Kaşka, Zülal Alev Erkan, Aslı Akbeniz, İrem Sütlü

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