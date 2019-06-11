Milli yelkenciler, İzmir'de kampa girecek

Milli yelkenciler, İzmir'de kampa girecek11 Haziran 2019 Salı 11:30
ANKARA (AA) - Yelken Laser 4.7 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi İzmir'de hazırlık kampı yapacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yelkenciler 17-21 Haziran tarihlerinde Çeşme'de kampa girecek.
Milli takım kampında yer alan sporcular şunlar:
Derin Baytur, Umut Eyriparmak, Uygar Kızılkaya, Alican Uğurlu, Arda Göreci, Ali Berk Birer, Batu Özonur, Can Veysel Kaşka, Zülal Alev Erkan, Aslı Akbeniz, İrem Sütlü
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