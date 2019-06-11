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Milli yelkenciler, İzmir'de kampa girecek

11 Haziran 2019 Salı 11:30
Milli yelkenciler, İzmir'de kampa girecek


ANKARA (AA) - Yelken Laser 4.7 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi İzmir'de hazırlık kampı yapacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yelkenciler 17-21 Haziran tarihlerinde Çeşme'de kampa girecek.

Milli takım kampında yer alan sporcular şunlar:

Derin Baytur, Umut Eyriparmak, Uygar Kızılkaya, Alican Uğurlu, Arda Göreci, Ali Berk Birer, Batu Özonur, Can Veysel Kaşka, Zülal Alev Erkan, Aslı Akbeniz, İrem Sütlü

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:30
  1. Laser 4.7 Milli Takımı
  2. Türkiye Yelken Federasyonu
  3. Yelken

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