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Milli yelkenci Yalçın Çıtak üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu

Kanada’nın ev sahipliğinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Yalçın Çıtak, rekor bir başarıya imza attı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:27
Milli yelkenci Yalçın Çıtak üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu

Kanada’nın ev sahipliğinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Yalçın Çıtak, rekor bir başarıya imza attı.


Dünya genelinde 32 ülkeden 208 genç ve başarılı yelkencinin kıyasıya rekabet içinde olduğu turnuvada zirve mücadelesi veren Milli yelkenci Yalçın Çıtak, şampiyon olarak Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin 2001 doğumlu genç sporcusu Yalçın Çıtak, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde, Türk yelkenciliği adına çok önemli bir başarı daha elde ederek Dünya Gençler Yelken Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olmuş ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:27
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