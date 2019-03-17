0553 313 94 23

Milli yazılımla sudan 4,1 milyar lira tasarruf edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yerli ve milli bir yazılım kullanılarak, içme suyu dağıtım sisteminden 18 ayda 4 milyon 100 bin liradan fazla tasarruf sağlandı.

17 Mart 2019 Pazar 09:37
Milli yazılımla sudan 4,1 milyar lira tasarruf edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yerli ve milli bir yazılım kullanılarak, içme suyu dağıtım sisteminden 18 ayda 4 milyon 100 bin liradan fazla tasarruf sağlandı. Genel Müdür Ender Batukan, hizmet kalitesini artırmak için yerli yazılıma geçtiklerini belirtti. Yazılım sayesinde elektriğin en ucuz olduğu saatlerde sistemlerini çalıştırıp depolarını doldurup şebekelere su dağıttıklarını anlatan Batukan, “Böylece maliyetlerimizi aşağı çekiyoruz” dedi. Batukan, yazılımla şebekeden dağıtılan ve tüketilen su miktarının anlık olarak izlendiğini; kontrol edildiğini de dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:37
  1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)
  2. yerli ve milli yazılım
  3. içme suyu dağıtım sistemi
  4. Genel Müdür Ender Batukan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması
    1. Hulusi Akar'dan 'yeni askerlik..
    2. Bölgeyi hortum vurdu! 31 ölü
    3. Dülgeroğlu: " Yaptıklarımız..
    4. Tahsin Babaş, mahalle buluşmaları..
    5. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    6. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    7. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    8. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    9. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    10. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    11. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    12. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    13. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    14. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    15. Ayasofya’da dev protesto
    16. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    17. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    18. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    19. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    20. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    21. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    22. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    23. STK’lardan Yılmaz’a tam destek
    24. Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
    25. ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için..
    26. 65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp..
    27. Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat..
    28. Türkiye’nin iç sularına Antalya’dan..
    29. Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak..
    30. Osmanlıspor'a liderlik yaramadı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu