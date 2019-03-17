Milli yazılımla sudan 4,1 milyar lira tasarruf edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yerli ve milli bir yazılım kullanılarak, içme suyu dağıtım sisteminden 18 ayda 4 milyon 100 bin liradan fazla tasarruf sağlandı. Genel Müdür Ender Batukan, hizmet kalitesini artırmak için yerli yazılıma geçtiklerini belirtti. Yazılım sayesinde elektriğin en ucuz olduğu saatlerde sistemlerini çalıştırıp depolarını doldurup şebekelere su dağıttıklarını anlatan Batukan, “Böylece maliyetlerimizi aşağı çekiyoruz” dedi. Batukan, yazılımla şebekeden dağıtılan ve tüketilen su miktarının anlık olarak izlendiğini; kontrol edildiğini de dile getirdi.