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Milli voleybolcularda hedef final

- A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncularından Kübra Akman: "Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz"

20 Ağustos 2019 Salı 12:31
Milli voleybolcularda hedef final


ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncularından Kübra Akman, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Kübra, milli formayı giymekten her zaman büyük gurur duyduğunu belirterek, "Şimdi kendi evimizde, Ankara’da tekrar giyecek olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahibi olmasının avantajlarına dikkati çeten Kübra, "Bu karşı takıma bir baskı zaten. Ben öyle düşünüyorum. Bize de bir güven oluyor. Kendi evinde, sen sayı aldığında bütün tribünlerin bağırması kadar güzel bir duygu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonasında "kolay rakip" olmadığını vurgulayan Kübra, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçımızı Yunanistan’la oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda kolay rakip diye bir şey yok, ben öyle düşünüyorum. Bütün takımlara karşı aynı hırsta, aynı dikkatte çıkmamız gerekiyor. Şampiyonada maç maç gidip, finale kadar gitmek istiyoruz. Öncelikle Ankara’nın diğer illere göre de çok daha büyük bir seyirci kitlesi var. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki, Avrupa şampiyonası gibi büyük bir turnuvada da yine yalnız bırakmayacaklardır."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:31
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
  3. Kübra Akman
  4. Voleybol

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