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Milli ve yerli uygulamada Turkcell Fiber kampanyası

Turkcell, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yeni kampanya ile müşterilerine kullandıkları tarifeleri adil kullanım kotası limiti olmadan kullanma fırsatı sunuyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:15
Milli ve yerli uygulamada Turkcell Fiber kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katkı sağlamak amacıyla, hayata geçirilen yeni kampanya ile Turkcell Fiber müşterileri, kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ı adil kullanım kotasından düşmeyecek şekilde kullanabilecek. Müşteriler artık tercih ettikleri cihazdan dilediğince BiP’le mesajlaşıp, fizy ile müzik dinleyecek veya TV+’la televizyon izleyecek. Turkcell Fiber kullanan Turkcell bireysel mobil müşterileri, Paycell karttan 1 ay geçerli 50 TL değerinde alışveriş çeki de kazanacak. Turkcell Fiber’in, BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına özel kampanyası 31 Mart 2019’a kadar sürecek.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:15
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı
  3. Turkcell Fiber
  4. Paycell
  5. fizy

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