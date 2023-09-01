Milli ve yerli sürücüsüz ilk metro raylarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahili hattı için özel olarak tasarlanan milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracının teslim törenine katıldı. Türkiye’nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı, 80 kilometre hıza, bin 476 yolcu kapasitesine ve 88 metre uzunluğa sahip. Yüzde 63’ünün yerli imal edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, ülkemizin geleceğini yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını söyledi. Gebze OSB-Darıca Sahili hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracını milli teknoloji vizyonunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracımızı Türkiye’mize kazandıran Bozankaya firmasının kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve mühendisinden- işçisine, teknisyeninden- tedarikçisine tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bozankaya, Türkiye’de raylı sistemler sektörünün gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan araçları ile ülkemizin toplu ulaşım ihtiyaçlarına yerli çözümler sunarak kaynaklarımızın ülke ekonomisi içinde kalmasına vesile olmaktadır. Biz hükümet olarak üretimde yerli ve milliği ilk sırada tutarak her zaman yerli firmalarımızın destekçisi olduk. Yapısal reformlar, yasal düzenlemeler ile hayata geçirdiğimiz projelerde yerli üretimi destekledik ve arttırma gayreti içinde olduk" şeklinde konuştu.

YÜZDE 63’Ü YERLİ

Her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçtan ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, "Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer altı seti de 2 şer set halinde Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, bin 476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yüzde 63 yerlilik oranı ile imal edilmiştir. Tasarım mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkânlarla yürütülerek ülkemiz teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur. Bogi, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, CCTV sistemleri gibi pek çok bileşen yerli imkânlarla üretilmiştir. Metro araçlarımızda güncel teknoloji ve imkanlar kullanılarak, yolcu konforunu ve aracın verimliliğini arttıran birçok yenilik kullanıldı. Çevre dostu tasarımla, enerji tüketimi iyileştirildi. Ergonomik yolcu tasarımı yapılarak, ferah bir iç alan oluşturuldu. Gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bisiklet, scooter bağlama alanları ve şarj üniteleri gibi donanımlar eklendi. Bakım ve işletme süreçleri de düşünülerek, az bakım gerektiren, kolay erişilebilen ekipman seçimleri yapıldı" diye konuştu.

TÜRASAŞ ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RAYLI SİSTEM ARAÇ ÜRETİCİSİ OLDU

Yerli ve milli projelere verdikleri önemi örnekleriyle anlatan Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımızın enlerin ve ilklerin projesi olarak tanımladığı Kağıthane –İstanbul Havalimanı metro hattını ele alalım. Bakanlığımızın destekleri ve Aselsan iş birliği ile ilk defa yerli ve millî imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi bu metro hattımızda kullanıldı. Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü milli ve yerli olacak. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçecek. Yine, TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu sanayimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu” dedi.

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EN ÜST SINIFTA YER ALIYORUZ

Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Nisan ayında ilk Milli Elektrikli Tren Setlerimizi TCDD Taşımacılığa devrederek milletimizin hizmetine sunduk. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Elektrikli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Tasarım çalışmalarımızı Ekim ayında tamamlamayı ve hemen ardından prototip üretimine yönelik süreçleri başlatmayı hedefliyoruz. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanması ile 2025 yılında da toplam 8 set üretim planlıyoruz. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımızda devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banliyö ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımı TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriliyor. Raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alıyoruz. Artık yerli elektrik sistemlerine ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız. Bugün dünyada iddiası olan her ülkenin gündeminde gelişmiş bir bilişim sektörü kurmak, 5G teknolojisine sahip olmak ve bu teknolojiyi kullanırken, güvenliğinden emin olmak da var. Bu noktada 5G’de yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile iş birliği sağlayarak tüm paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Artık 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünlerini kendimiz geliştiriyoruz. Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz" diye konuştu.

TEKNOFEST İLE TEKNOLOJİ BAYRAMI YAŞIYORUZ

Türkiye'nin son yıllarda önemli teknolojik gelişmelere imza attığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "TEKNOFEST ile adeta bir teknoloji bayramı yaşanıyor. Gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bizlerde katılacağız. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerini bir bir yerinde göreceğiz. Bugün Türkiye kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını, yollarımızda sıkça görmeye başladığımız yerli ve milli otomobili TOGG’u, TÜRASAŞ fabrikalarında Milli Elektrikli Tren Setlerini üretiyor. Savaş gemilerimizi denize indiriyoruz. Altay Tanklarını yapıyor, hava savunma sanayinde İHA ve SİHA’lar ile dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos’ta müjdelediği gibi Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın da 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz inşallah. Bu saydıklarımdan birçoğunu ve saydıklarımdan çok daha fazlasını festival alanında kendi gözlerinizle görebilirsiniz. TEKNOFEST’e bakanlığımız bünyesinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, PTT, BTK ve Devlet Demiryolları gibi kurumlarımızın da stantları var. Bu vesileyle sizleri de Bakanlığımız stantlarına ve etkinliklerine davet etmiş olayım" dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL OYUNCU

Bakan Uraloğlu, "TEKNOFEST özellikle gençlerimizin ilgisini kazanmayı başarmış ve ülkemizin parlak geleceğine atılan büyük bir adım olmuştur. Çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan ve her adımını planlayarak geleceğe küresel oyuncu olarak ilerleyen Türkiye’nin sesini tüm dünyaya duyurmuştur. Türkiye’yi teknoloji üreten bir topluma dönüştürmeye katkı sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi hayal etmek, büyük düşünmek ve adım atmak. Bütün mesele bu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan firmalarımızın aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu.