Milli ve manevi değerlerin savunucusuyuz

Ertuğrul Şahan Ankara

24 meslek kuruluşu arasında, milli ve dini değerlere önem veren tek meslek kuruluşu olarak bilinen Orman Mühendisleri Odası (ORMUH) Başkanı Hasan Türk Yılmaz, geçen hafta sonu yapılan 48’inci Olağan Kurulda yeniden başkan seçildi. Akit’e konuşan Hasan Türkyılmaz, “Tek liste girmiş olduğumuz çalışmada katılım sağlayan tüm delegasyonun oyu ile ittifaken yeni bir yönetim oluştu. Mazbatamızı alarak 48. dönemde hizmetimize başladık. Meslektaşlarımızın 47. dönemde bizi göreve getirdikten sonra geçen 2 yıllık süre zarfındaki hizmetlerimizi takdir ederek, tek liste ve karşımızda rakibimizin çıkmayacağı bir destekle göreve getirmesine tüm yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz her zaman yapılan hizmeti takdir etmiştir. Kullanılan oyların yüzde 71’i Birliğe Çağrı Listemizde aday olan arkadaşlarımıza, yüzde 30’u ise karşımızda bulunan 4 gruba verildi. Önümüzdeki dönemde daha fazla çalışarak meslektaşlarımızın bize olan güvenine layık olmak için gayret edeceğiz” diye konuştu.

Yangınların yüzde 88’i insan kaynaklı!

Gelibolu’daki orman yangını hakkında da konuşan Türkyılmaz, “Çanakkale Gelibolu’daki yangına 10 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edildi. Dünyada yangınlara ilk müdahaleyi 10-12 dakika gibi bir zaman diliminde yapabilen başka ülke yok. Türkiye’deki geçmiş yıllara dönük orman yangınları istatistikleri göstermektedir ki: yangınların yüzde 88’i insan kaynaklı. Yüzde 12’si doğal afet kaynaklı. O nedenle yangınlarda insan elinin çok ağrılıkta ve üstün bir oranda olduğu gözükmekte. İnsanlarımızın daha bilinçli ve ormanlara karşı daha hassas olması lazım. Bir çay suyunun ateşi bile onlarca yıllık ormanların yok olmasına sebep olabiliyor. Avustralya’da 5-6 ay yangınlara müdahale edilemedi. Amerika’da çıkan yangınlara çoğunlukla müdahale edilemiyor. Dünya’nın hiçbir yerinde Türkiye kadar ivedilikle yangına müdahale eden bir ülke yok. Türkiye Akdeniz kuşağı arasında liderlik konumunda o nedenle teşkilatımızın bu başarısını tebrik etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Her zaman devletin ve milletin yanındayız

Türkyılmaz, “Bu yangınlar göstermektedir ki Türkiye’nin ormancılık teşkilatlarının mühendis, memur ve işçi açığı çok ciddi manada yüksektir. Mühendis, memur ve işçi açığının Türkiye’nin akciğerleri olan ormanları koruma adına biran önce giderilmesi şarttır. Seçimlerden yeni çıkmış bir genel başkan olarak devletle kavgalı, devlete karşı millete ve manevi değerlere aykırı bir anlayışla topluma hizmet edilmeyeceğini biliyor ve ona göre çalışıyoruz. Biz devletimizin de milletimizin de yanındayız. Milli ve manevi değerlerimizin de savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.