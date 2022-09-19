Milli Uzay Programı’na ilişkin önemli bir adım daha atıldı!

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’nin Milli Uzay Programı çerçevesinde Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümde gerçekleştirilmesi planlanan ilk insanlık uzay görevi için Türk uzay yolcusu seçimleri devam ederken uzay programına ilişkin önemli bir imza atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Axiom Space ile iş birliği yapılacağını duyurdu.

Varank paylaşımında, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için @Axiom_Space ile işbirliği yapacağız. #MilliUzayProgramı ile hayaller gurura dönüşüyor” dedi.