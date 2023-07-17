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Gündem Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:43:00 - 2023-07-17 23:56:30
Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü:

Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.

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