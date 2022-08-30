Milli turbofan motoru ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Art yakıcı desteği olan motor, art yakıcı ile 10000 lb itki sağlayacak ve platformları ses üstü hızlara çıkarabilecek kadar güç üretebilecek.

TF6000 aynı zamanda Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) kullanılması planlanan motorlardan biri olan, 5500 lb ve artyakıcıyla 9260 lb seviyesinde itki verebilen AI-322 art yakıcılı turbofan motoru ile yakın itki değerlerine sahip.

Bu bağlamda TF6000’ün, KIZILELMA için de yeterli bir itki seviyesine sahip olduğu değerlendirilebilir.

TEI TF6000

Türkiye’nin Turbofan Motoru ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi öz kaynakları ile projeyi hayata geçiren TEI, 6000 lbf kuru itki gücüne sahip ilk özgün tasarım TEI-TF6000 Turbofan Motorunu geliştirmektedir. Art yakıcı versiyonunu da destekleyecek şekilde tasarlanan motor, art yakıcı ile birlikte daha fazla itki sağlayacak.

TEI-TF6000 Turbofan Motoru ve çekirdek motorundan geliştirilecek türevleri, insanlı-insansız savaş uçakları, iş jeti, bölgesel yolcu uçakları, 10-ton kalkış ağırlığında sivil-askeri helikopterler, hücumbot ve enerji santralleri gibi farklı milli platformlarda kullanılabilecektir.

TEI-TF6000 projesi ile Türkiye’de ilk kez Turbofan Motoru, aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını gerçekleştirerek ülkemize kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını hedeflemektedir.

Teknik özellikler:

Kuru itki (SLS, ISA): 6.000 lbf

Boyutlar (GenişlikxYükseklikxUzunluk): 860x1100x2250mm

By-pass Ratio (SLS, ISA): 1,08

Özgül Yakıt Tüketimi (lbf/lbs.h): 0,70

Konfigürasyon

Fan: 2 stage axial

Kompresör: 6 stage axial

Türbin: 1 stage HPT – 1 stage LPT

Yanma Odası: Through Flow

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