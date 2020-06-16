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Spor

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'daki ikinci maçını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:00:31 -
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'daki ikinci maçını kaybetti

ANKARA (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Doğu Avrupa Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ergi Kırkın, ikinci maçından mağlubiyet ayrıldı.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, başkent Belgrad'daki organizasyonda Bosna Hersek'ten Mirza Basic ile karşılaştı.

Şampiyonadaki ikinci karşılaşmasına çıkan genç Türk tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Ergi Kırkın, F Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeden Goran Zivotic'i 2-0 yenmişti.

Milli sporcunun F Grubu'ndan çıkabilmesi için yarın gruptaki üçüncü maçında ATP 80 numarası Sırp tenisçi Laslo Djere'yi yenmesi gerekiyor.

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