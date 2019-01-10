0553 313 94 23

Milli tenisçi Cem İlkel, Avustralya Açık’a veda etti

- Cem İlkel, Avustralya Açık Tenis Turnuvası elemelerinin 2. turunda Portekizli Domingues'e 2-1 yenilerek elendi

10 Ocak 2019 Perşembe 09:19
Milli tenisçi Cem İlkel, Avustralya Açık’a veda etti

MELBOURNE (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Portekizli Joao Domingues’e2-1 yenilerek elendi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde ana tablo maçları 14-27 Ocak tarihlerinde yapılacak turnuvanın elemelerinin 2. turunda dünya sıralamasında 252’nci sıradaki milli tenisçi Cem İlkel, 225’inci sıradaki Portekizli Joao Domingues ile karşılaştı.

Melbourne Park’taki oynanan maçın ilk setini Cem İlkel, 25 yaşındaki Domingues karşısında 7-6 kazandı.

Setin sona ermesiyle sağ ayak başparmağındaki bir sorun yüzünden sağlık molası alan ve parmağına bandaj uygulanan 23 yaşındaki Cem İlkel, ikinci seti 6-3, üçüncü seti ise 6-4 kaybederek turnuvadan elendi.

Cem İlkel’in elenmesiyle Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda Türkiye’yi temsil edecek tenisçi kalmadı.

Milli tenisçi Pemra Özgen dün Lüksemburglu Mandy Minella ile oynadığı maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:19
  1. Avustralya Açık Tenis Turnuvası
  2. Cem İlkel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortak Tepki Platformu kuruldu
    1. Ortak Tepki Platformu kuruldu
    2. Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    3. Vicdansız dolandırıcılar şehit..
    4. İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir
    5. Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın..
    6. Piyasa güne artı rezervle başladı
    7. Gram altın güne düşüşle başladı
    8. Trabzon'da eğitime kar engeli
    9. Borsa güne yatay başladı
    10. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan..
    12. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ..
    13. Bursa'da operasyon! İş adamları..
    14. Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    15. Karda antrenman yaparak Sarıkamış..
    16. Gerede'nin tarihi yapıları ayağa..
    17. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    18. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!
    19. Adana'da terör örgütü YPG/PKK..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek