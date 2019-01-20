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Milli tenisçi Bora Şengül, Avustralya Açık’ta teklerde elendi

Bora, Avustralya Açık gençler kategorisindeki ilk maçında, Avustralyalı rakibi Cavrak'a 2-0 yenildi

20 Ocak 2019 Pazar 09:47
Milli tenisçi Bora Şengül, Avustralya Açık’ta teklerde elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın gençler kategorisinde korta çıkan milli tenisçi Bora Şengül, teklerde Avustralyalı rakibi Ken Cavrak’a 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde Bora Şengül, teklerde Cavrak ile karşılaştı.

Melbourne Park’taki 15 numaralı kortta 24 derece hava sıcaklığında oynanan maçın ilk setini 6-1, ikinci setini ise 6-3 kaybeden Bora, teklerde turnuvadan elendi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan genç yetenek Bora Şengül, ilk kez mücadele ettiği Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Bundan sonraki grand slamlara formunu koruyarak katılmayı hedeflediğini aktaran Bora, "Rakibim iyi oynadı, ben açılamadım ben açılmayınca rakibim daha iyi oynamaya başladı. Birinci set kötü gidince, ikinci sette bir şeyleri değiştirmeye çalıştım. Mutluyum tabii ki burada tenis oynamak inanılmaz bir şey, ilk defa bu kadar büyük bir organizasyonda yer alıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçi Bora Şengül yarın çiftler kategorisinde takım arkadaşı Hong Kong’dan Ki Lung Ng ile Avustralyalı Chen Dong-Tai Sach ikilisine karşı ilk maçına çıkacak.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:47
  1. Avustralya Açık Tenis Turnuvası
  2. Bora Şengül
  3. tenis

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