Milli tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğu





ORDU (AA) - Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hasan Can Lazoğlu, hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 80 kiloda altın madalya kazanan Hasan Can Lazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk defa şampiyonluk yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce ümitlerde Avrupa şampiyonu, gençlerde ise dünya ikinciliği gibi önemli başarılara imza attığını ifade eden 19 yaşındaki sporcu, Konya'da kariyerine yeni bir başarı daha eklediğini kaydetti.

Yaklaşık 10 yıl önce başladığı tekvandoda hedeflerine adım adım ulaştığını aktaran Hasan Can, "Uzun yıllar bu sporu yapmayı hedefliyorum. Benim bu sporda başarılı olmama vesile olan antrenörüm Halil Öziş'e çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde buralardayım." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olduğunu belirten Hasan Can, her konuda yanında olan Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara'ya da teşekkür etti.

Genç tekvandocu, mayıs ayında İngiltere'nin Manchester kentinde Büyükler Dünya Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Şu anda bu şampiyonanın hazırlıklarına başladık. Amacım Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek. Bunun için de çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Halil Öziş ise sporcusu Hasan Can'a Dünya Şampiyonası'nda çok güvendiğini belirterek, "Hasan Can gelecek vadeden başarılı sporcularımızdan biri. Bu zamana kadar gösterdiği performansla hep göğsümüzü kabarttı. İnşallah bundan sonra Türk bayrağını gittiği her turnuvada dalgalandırmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.