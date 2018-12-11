Milli tekvandocular Çin'de tatamiye çıkacak





ANKARA (AA) - Milli tekvandocular, Çin'in Wuxi kentinde yarın başlayacak Grand Slam Finali'nde mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren organizasyonda 6'sı kadın 7 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş, Türkiye'yi temsil edecek. Erkeklerde ise Türkiye adına 68 kiloda Hakan Reçber yarışacak.

İkinci kez düzenlenecek organizasyonda yarın ve 13 Aralık'ta ilk tur, 14 Aralık'ta çeyrek final, 15 Aralık'ta da yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Madalyalar ise 16 Aralık Pazar günü sahiplerini bulacak.

Organizasyonda geçen yıl İrem Yaman altın, Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi olmuştu.