İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından İTO’da düzenlenen “Emekliliğimiz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) yeterince anlatılamadığını, doğru tanıtımla sistemin içine daha fazla insanın çekilebileceğini, yeni katılımcı bulmak için değişik metotların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

BES’teki fon tutarının cari açığın düşürülmesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesine, güçlenmesine, spekülasyonların azaltılmasına çok ciddi faydası olduğunu belirten Avdagiç, emeklilik sektörünün diğer ülkeler göz önüne alındığında fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı bakımından hala potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

Şekib Avdagiç, BES katkısının brüt ücret üzerinden yüzde 3 olarak hesaplandığını aktararak, “Bu oran, net maaşta yaklaşık yüzde 5’e tekabül ediyor. Türkiye’de özellikle düşük gelir grubundaki insanların yüzde 5’lik kesintiye hemen ‘tamam’ demeleri çok gerçekçi değil” dedi.

Tasarrufun bir ülke açısından çok önemli olduğuna işaret eden Avdagiç, “Milli tasarruf seferberliği yapmalıyız. Bu, Türkiye’nin bekası için çok önemli bir konu. Geçen yıl yaşadığımız ekonomik süreçlerde bunu gördük. Türkiye, kendi yağıyla kavrulmadığı sürece her zaman ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya açık bir ülke olur” diye konuştu.