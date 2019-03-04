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Milli Tarım için büyük adım! Unutulan yerli tohumları yeniden üretiyorlar

Bursa'da bulunan Nilüfer Kent Bostanları’nda yürütülen çalışmalar ile, Türkiye’ye özgü olan ve unutulmaya yüz tutmuş birçok bitki yeniden çoğaltılıp, civarda yaşayan köylülere dağıtılıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:02
Milli Tarım için büyük adım! Unutulan yerli tohumları yeniden üretiyorlar

Bursa'da, Nilüfer Kent Bostanları’nda yürütülen çalışmalar ile Türkiye’ye özgü olan ve unutulmaya yüz tutmuş birçok bitki yeniden çoğaltılıp, köylülere dağıtılıyor.

Yerli tohumların küresel firmalar aracılığıyla gittikçe daha az üretildiğini kaydeden Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı ve Ziraat Yüksek mühendisi Arca Atay, "Tohum işi dünya üzerinde 4-5 firma tarafından organize ediliyor. Bunlar hem konvansiyonel tohumları yapıyorlar, hem GDO'lu tohumları üretiyorlar. Hibrit tohumlar dünyanın her tarafında verimliliği yüksek olduğu için ciddi miktarlarda kullanılıyor. Maalesef Türkiye'ye de yurt dışından giren tohumlar istila etmiş vaziyette. Hibrit tohumlardan başka bir şey göremez olduk. Bizim de tohuma verdiğimiz önem bu atalık tohumları tekrar üretime koymak" diye konuştu.

'70-80 yıl önceki tohumları bulamıyoruz'

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan yerli tohumları test ettikten sonra üretim aşamasına sokan merkez, tohum değişim etkinlikleri düzenleyerek çiftçilere yerli tohumları ücretsiz dağıtıyor. Amaçlarının biyolojik çeşitliliği artırmak ve atalık tohumları canlandrımak olduğunu belirten Arca Atay, "6 dönümlük arazi üzerinde, ekolojik tarım koşullarında çeşitli bitkilerin deneme üretimlerini ve tohum üretimini yapıyoruz. Günümüzde maalesef atalık tohumları, yerel tohumları bulmak çok zor. 70-80 sene önce ekilip dikilmekte olan, gıda maddesi olarak tükettiğimiz bir takım bitkilerin tohumlarını bugün bulamıyoruz. Çünkü biyolojik çeşitlilikte gittikçe azalan bir durum söz konusu, biz bundan çok rahatsızız. Hem belediye olarak, hem dernek olarak tohumları tekrar elde etmek amaçlı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolaşarak tohum takaslarıyla, tanıdıklarımızdan ve köylülerimizden topladığımız tohumları bostanımızda deniyoruz, üretiyoruz. Coğrafya, ilklim ve toprağa elverişli olanları seçerek onları çoğaltıyoruz, o tohumları da isteyenlere ücretsiz dağıtıyoruz’’ diye konuştu.

'İthal tohumlar Türkiye’yi istila etmiş durumda'

Yerli tohumların küresel firmalar aracılığıyla gittikçe daha az üretildiğine değinen Ziraat Yüksek Mühendisi Atay, "Tohum işi dünya üzerinde 4-5 firma tarafından organize ediliyor. Bunlar hem konvansiyonel tohumları yapıyorlar hem GDO'lu tohumları üretiyorlar. Hibrit tohumlar dünyanın her tarafında verimliliği yüksek olduğu için ciddi miktarlarda kullanılıyor. Maalesef Türkiye'ye de yurt dışından giren tohumlar istila etmiş vaziyette. Hibrit tohumlardan başka bir şey göremez olduk. Bizim de tohuma verdiğimiz önem bu atalık tohumları tekrar üretime koymak" ifadelerini kullandı.

Milli tarım için yerli tohum

Anadolu topraklarında yetişen çok sayıda ürünün günümüzde gittikçe azalan oranda üretildiğini ifade eden Atay, "Mercimeğin, nohutun ana vatanı olan Türkiye bugün mercimeği, nohutu ithal ediyor. Mısır, buğday gibi ürünler de yurt dışından getiriliyor. Bunun bir an evvel düzeltilmesi, gerçekçi sürdürülebilir tarım politikalarının yapılması gerekmektedir. Tohumda ve gıda ürünlerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız lazım. Eğer milli tarım diyorsak, kendi tohumunu üreteceksin, bu tohumla kendi gıdanı üreteceksin. Yurt dışındaki adamın eline baktığın zaman, adam yarın sana 'Vermiyorum' derse ne üreteceksin veya sana bu gıda maddesini satmıyorum dediği zaman ne yiyeceğiz. Gerçek bir milli tarım politikasından bahsedilecek olursa tohumunun da milli olması lazım, bitkilerin de milli olması lazım" değerlendirmelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:02
  1. Bursa
  2. Nilüfer Kent Bostanları
  3. Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı ve Ziraat Yüksek mühendisi Arca Atay
  4. Milli Tarım
  5. yerli tohum

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül43 dk önce
    valla o meşhur zincir marketin rafların da çin den sarımsak güney amerika dan pirinç, mercimek vs var; ben asla yabancı menşeili almam. hep yerlidir aldıklarım.
  • Muzdarip DoğrucuMuzdarip Doğrucu50 dk önce
    Fesubhanallah büyük tevafuk. 5 saniye önce yerli tohumların neden yasaklandığını okurken yeni akitte bu haberinizi gördüm. Hükümet yerli tohum üretmeyi yasaklamış ve ithal tohum haricinde çiftçilere teşvik vermiyor. Ziraati neden bitirdiler? Neden atalarımızın Anadolu topraklarının mahsulü olan 18000 tür buğdayı ekip biçmeyi yasakladılar da çiftçilere ithal tohumları zorunlu kıldılar acaba? Türk halkını sağlıksız saman gibi gıdalarla besleyen hükümet bunun hesabını veremez ahirette.
  • Can BalkanCan Balkan52 dk önce
    Bu tohumlardan almanin suc oldugunu , uluslararasi firmalarin tohumlarini almazda kendi tohumunuzu kullandiginiz da ceza alacaginizi biliyor musunuz. Yerli tohumu bitirip bu uluslararasi firmalara mahkum edilmek icin cikartilan yasalara ve cikarilan tarihlere bakin lutfen. hepsi son hukumet doneminde cikartildi.
  • yusuf toygunyusuf toygun57 dk önce
    hasbuhallah, birileri hem "yerli milli" diye oy topluyor, hem tohum kanunu çıkarıyor, hem de başka birileri milli ve yerli tohumlarımızını kalmadığını ve uluslararası şirketlerin istalsına girmiş olduğmuzu söylüyor...ne acayip şeyler yaşıyoruz...bu arada benim de elimde üç çeşit atalık domates tohumu var...kavun ve karpuz tohumlarımı ise kaybettim...
  • Recep sürRecep sür1 sa önce
    Herşeyiniz yalan, Türkiye de pazarda tohum ve fidan satmak yasaktır. Ülke herşeyi ile teslim edildi, milleti kandırmayın artık yandaşlık zamanı da bitti kendinize gelin.

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