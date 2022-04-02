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Spor Milli Takımın yeni koçu belli oluyor!
Spor

Milli Takımın yeni koçu belli oluyor!

TBF ile A Milli Takım Koçu Orhun Ene karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılma kararı aldılar. Milli Takımda Orhun Ene'nin yerine öncelikli adayın Ergin Ataman olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:00:00 -
Milli Takımın yeni koçu belli oluyor!

TBF ile A Milli Takım Koçu Orhun Ene karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılma kararı aldılar. Milli Takımda Orhun Ene'nin yerine öncelikli adayın Ergin Ataman olduğu öğrenildi.

Basketfaul'un haberine göre; TBF ile A Milli Takım Koçu Orhun Ene karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılma kararı aldılar. Tarafların fesihnameyi kısa sürede imzalaması bekleniyor.

Öte yandan milli takım antrenörlüğü için öncelikli adayın Ergin Ataman olduğu öğrenildi. TBF yetkilileri Ataman'la önümüzdeki günlerde masaya oturup koşulları görüşecek. Ataman daha önce de Milli Takım antrenörlüğü yapmıştı.

 

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