Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken, Milli Takımlar'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyoruz"

Atılan tweet'te, "Millî futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek. Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, 18 yaşındaki millî futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" ifadelerine yer verildi.



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Fotoğraf da paylaştılar

Başkent ekibi paylaşıma Arda Güler'in Gençlerbirliği alt yapısında oynadığı döneme ait, İlhan Cavcav Tesisleri'nin önünde bulunduğu bir fotoğraf da iliştirdi.