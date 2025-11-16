  • İSTANBUL
Spor Milli takımda şok gelişme! Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok
A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle İspanya ile oynanacak karşılaşmanın aday kadrosundan çıkarıldı. Teknik ekip, yıldız oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini ve tedavi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlıların İspanya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile yapacağı 6. ve son maç öncesinde aday kadroda değişiklikler yapıldı.

Türkiye'nin E Grubu'ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. 

