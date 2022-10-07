Milli takımda radikal değişiklik başlıyor!
Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Ekim tarihinde sözleşmesi dolacak olan Tolunay Kafkas ile mukavele yenilemeyecek. Kafkas'ın yanı sıra milli takım kategorilerindeki kadrolarda çok önemli değişikliklere gidilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Ekim tarihinde sözleşmesi dolacak olan Tolunay Kafkas ile mukavele yenilemeyecek. Kafkas'ın yanı sıra milli takım kategorilerindeki kadrolarda çok önemli değişikliklere gidilecek.
Akşam'a göre; TFF'DE bir süredir devam eden yeniden yapılanma kapsamındaki operasyonlar milli takımlarda da önümüzdeki dönem kendini gösterecek. Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber'den sonra ilk gidecek isimlerin başında Tolunay Kafkas'ın ismi geçiyor.
TFF, 15 Ekim'de sözleşmesi sona erecek olan Tolunay Kafkas'ın mukavelesini yenilemeyecek ve yolları ayıracak. Kafkas'ın yerine kimin geleceği konusunda net fi kir olmasa da Samet Aybaba ile görüşen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, bir ön hazırlık içinde olduğu biliniyor.
Ümit Milli Takım'ın başında çıktığı 16 maçta sadece 6 galibiyet alan Tolunay Kafkas, 3 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etti. Bu performanstan memnun olmayan TFF yönetiminin değişimi bir ihtiyaç olarak gördüğü belirtiliyor. Kafkas, Yusuf Demir'in milli takıma kazandırılması aşamasında da ihmali bulunduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Milli Takımlar'da izleme ve danışma komitelerinde görev alan bazı kişilerin de bu operasyona dahil edilmesi bekleniyor.
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