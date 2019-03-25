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Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:32
Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında bu akşam saat 20.00’de Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 ile geçen ay-yıldızlılarda, bu önemli mücadele öncesi ise sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:32
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