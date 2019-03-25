Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında bu akşam saat 20.00’de Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 ile geçen ay-yıldızlılarda, bu önemli mücadele öncesi ise sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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