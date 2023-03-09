Milli Takım'da büyük sürpriz! Hamit Altıntop devreye girdi...

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım için göreve geçecek kişi için düğmeye bastı. Kısa süre önce Tolunay Kafkas'ın görevine son veren TFF'nin yapacağı yeni hamle büyük merak konusu olmuştu. Arda Turan ve Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de son gelişmelerin apayrı olduğu iddia edildi.

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sürpriz bir hamleye imza atıyor. Tolunay Kafkas'ın görevine son verildikten sonra yeni hoca arayışlarına başlayan TFF, nihai karara vardı.

Özellikle Arda Turan'ın ismi ciddi ciddi Ümit Milli Takım için anılmaya başlamıştı. Sonrasında Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de bir gelişme yaşanmadı.

Ümit Milli Takım için en güçlü aday Levent Sürme olarak görülüyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Levent Sürme bu göreve getirilecek. Hali hazırda Ümit Milli Takım'da antrenör olarak çalışan Sürme'nin teknik direktörlüğe getirileceği iddia edildi.

A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki unutulmaz isimlerinden Yıldıray Baştürk, yeniden milli takıma dönüyor. Hamit Altıntop'un önerisiyle görüşülen Baştürk'ün TFF Almanya sorumlusu olması bekleniyor.

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