  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saadet Partili Ekrem Şama’ya açık çağrı: CHP’ye bunu yaptırın, oyum Kılıçdaroğlu’na

Bakan Soylu’dan vatandaşlara uyarı! E-Devlet’te göremeyen hemen müracaat etsin

Haydi varsa çıkarın dosyaları! Melih Gökçek cevap veremezse söz manşetten vereceğiz

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

Gelecek Partili isimden AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit

Deprem bölgesinde tarikat avına çıktılar!

Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu

Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan ülke Bayraktar TB2 SİHA için apar topar Türkiye'ye geldi! Beklenmedik gelişme

'Kandil' takvimi belirledi! Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek: Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup
Spor Milli Takım'da büyük sürpriz! Hamit Altıntop devreye girdi...
Spor

Milli Takım'da büyük sürpriz! Hamit Altıntop devreye girdi...

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım için göreve geçecek kişi için düğmeye bastı. Kısa süre önce Tolunay Kafkas'ın görevine son veren TFF'nin yapacağı yeni hamle büyük merak konusu olmuştu. Arda Turan ve Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de son gelişmelerin apayrı olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:02:00 -
Milli Takım'da büyük sürpriz! Hamit Altıntop devreye girdi...

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım için göreve geçecek kişi için düğmeye bastı. Kısa süre önce Tolunay Kafkas'ın görevine son veren TFF'nin yapacağı yeni hamle büyük merak konusu olmuştu. Arda Turan ve Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de son gelişmelerin apayrı olduğu iddia edildi.

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sürpriz bir hamleye imza atıyor. Tolunay Kafkas'ın görevine son verildikten sonra yeni hoca arayışlarına başlayan TFF, nihai karara vardı.

Özellikle Arda Turan'ın ismi ciddi ciddi Ümit Milli Takım için anılmaya başlamıştı. Sonrasında Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de bir gelişme yaşanmadı.

Ümit Milli Takım için en güçlü aday Levent Sürme olarak görülüyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Levent Sürme bu göreve getirilecek. Hali hazırda Ümit Milli Takım'da antrenör olarak çalışan Sürme'nin teknik direktörlüğe getirileceği iddia edildi.

A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki unutulmaz isimlerinden Yıldıray Baştürk, yeniden milli takıma dönüyor. Hamit Altıntop'un önerisiyle görüşülen Baştürk'ün TFF Almanya sorumlusu olması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23