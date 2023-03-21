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Spor Milli Takım’da Abdülkerim Bardakçı şokta! Bakın neden o ismi...
Spor

Milli Takım’da Abdülkerim Bardakçı şokta! Bakın neden o ismi...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 25 Mart'ta Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile karşılaşacak olan Milli Takım'da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı. Çıkarılması konusunda flaş iddiaların ardı arkası kesilmiyor, hatta gündemde çok konuşuluyor...

Yeniakit Publisher
2023-03-21 19:04:00 -
Milli Takım’da Abdülkerim Bardakçı şokta! Bakın neden o ismi...

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan Milli Takım'ın kadrosunda bir değişiklik yaşandı. Milliyet’e göre; Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE NEDENİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Galatasaray’da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri’nde mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim’in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."
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TAYYİP TALHA DA ÇIKARILMIŞTI

Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç da sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

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