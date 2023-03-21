Milli Takım’da Abdülkerim Bardakçı şokta! Bakın neden o ismi...

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan Milli Takım'ın kadrosunda bir değişiklik yaşandı. Milliyet’e göre; Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE NEDENİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Galatasaray’da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri’nde mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim’in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."

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TAYYİP TALHA DA ÇIKARILMIŞTI

Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç da sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.