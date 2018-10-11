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Milli Takıma katılmadı! Cezası açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A-Milli Takım kadrosuna katılmayan Ömer Faruk'a 8 maç ceza verdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:48
Milli Takıma katılmadı! Cezası açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, davet edildiği A Milli Takım kadrosuna katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'e 8 müsabakadan men cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda geçen ay oynadığı Karadağ ve Slovenya maçlarının kadrosuna davet edilmesine rağmen katılmayan Ömer Faruk'un 8 müsabakadan men edildiği bildirildi.

20 yaşındaki Ömer Faruk, ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde eğitim ve spor hayatını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:48
  1. Ömer Faruk Yurtseven
  2. basketbol milli takımı

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