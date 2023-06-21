Milli Takım seçmeleri Kahramankazan'da

Türkiye’de bocce spor dalında elde ettiği başarılarla göz dolduran Kahramankazan Belediyespor Kulübü sporcularının da yer aldığı Avrupa ve Dünya Gençler Raffa Şampiyonaları elemeleri Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2023 yılı milli takım seçmeleri 20-22 Haziran tarihlerinde Kahramankazan Belediyesi Kamp Merkezi’nde çeşitli kategorilerde yarışacak sporcuların derecelerine göre belirlenecek. Elemelerde başarı elde eden sporcular ile önceki yıl yapılan şampiyonalarda kampa katılma hakkı olan sporcular 23-24 Haziran tarihlerinde yine Kahramankazan’da düzenlenecek olan milli takım kampına katılacaklar.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz turnuvaya yaptıkları ev sahipliğinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun Avrupa ve Dünya Gençler Raffa Şampiyonaları için milli takım seçmesi ve kampının Kahramankazan'da düzenleniyor olması bizi gururlandırıyor. Sporcularımızın uluslararası platformlarda başarılı olmalarını dört gözle bekliyoruz. Tüm katılımcıları ve spor severleri Kahramankazan'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Belediye olarak tesislerin en iyi şekilde hazırlanması ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor ve sporcularımız için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



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