Milli Takım sahaya çıkıyor! İlk 11'ler belli oldu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye ile Moldova saat 20'de karşılaşacak. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. İLK 11'LER TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Mahmut, Deniz, Hakan, Cenk, Burak. TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros. TEKNİK DİREKTÖR: Alexandru Spiridon

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