Milli Takım sahaya çıkıyor! İlk 11'ler belli oldu
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye ile Moldova saat 20'de karşılaşacak. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.25 Mart 2019 Pazartesi 19:11
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Mahmut, Deniz, Hakan, Cenk, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş
MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros.
TEKNİK DİREKTÖR: Alexandru Spiridon
YORUM YAZ