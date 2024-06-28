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Spor Milli takım maçtan sonra böyle coşmuş
Spor

Milli takım maçtan sonra böyle coşmuş

Yeniakit Publisher
2024-06-28 12:24:00 -

2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu A Milli futbol takımımız son 16'ya kalırken, futbolcuların da soyunma odasında oyun havasıyla coştuğu ortaya çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu A Milli futbol takımımız bizi sevince boğdu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Çekya'yı 2-1 yendi, ikinci sırayı alıp Son 16 Turu'na yükseldi. Tüm Türkiye bu önemli galibiyet sonrası sevinçten çılgına dönerken, futbolcuların da soyunma odasında oyun havasıyla coştuğu ortaya çıktı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun çaldığı müziklerle coşan Ay-Yıldızlı oyuncularımız Erkan Ocaklı'nın 'Çayır Biçiyom Çayır' adlı türküsüyle adeta kendilerinden geçti.

Soyunma odasında şölen havası yaşanırken, tüm futbolcularımızın keyfi yerindeydi. Büyük mutluluk yaşayan oyuncularımızdan en dikkat çekeni Cenk Tosun oldu. Erkan Ocaklı'nın 'Çayır Biçiyom Çayır' türküsünde kendinden geçen Cenk Tosun'un görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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