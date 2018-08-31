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Milli Takım kadrosu belli oldu! Sürpriz...

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile yapacağı maçlar için aday kadrosu belli oldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:16
Milli Takım kadrosu belli oldu! Sürpriz...

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta saha: Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI

A Milli Takım, 3 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Rusya maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 6 Eylül Perşembe günü Trabzon'a gidecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 18.30'da başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı karşılaşma için 8 Eylül Cumartesi günü Trabzon'dan Stockholm'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı 9 Eylül Pazar günü saat 18.30'da Friends Arena'da gerçekleştirilecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını da stadyumda saat 19.00'da yapacak.

İsveç ile Türkiye arasında Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakası saat 20.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, 11 Eylül Salı günü saat 10.00'da Stockholm'den İstanbul'a dönecek.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:16
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