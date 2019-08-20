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"Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü veririz"

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı veren Gazişehir Gaziantep, 5-0'lık farklı mağlubiyetle taraftarını üzdü- Teknik Direktör Sumudica:"Bu kötü sonuç için taraftardan özür diliyorum"- "Yeni bir takımız. O yüzden aile olgusunu kısa zamanda oluşturup bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu anlamda geçmişi unutup, Gençlerbirliği maçına odaklanacağız"

20 Ağustos 2019 Salı 12:16
"Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü veririz"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'deki ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı veren Gazişehir Gaziantep, farklı mağlubiyetle lige kötü başladı.

1988 yılında kurulan Gaziantep ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterme imkanı yakaladı.

Teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getiren ve futbolcularda önemli değişikliğe giden kırmızı-siyahlılar, ligdeki ilk maçını da dün deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verdi. Gaziantep ekibi, mücadelede rakibine 5-0'lık farklı skorla mağlup oldu.


- Sumudica umutlu


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Fenerbahçe karşısında kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Sumudica, "Bu kötü sonuç için taraftardan özür diliyorum. Ama bunun telafisi için de herkese söz veriyorum." dedi.

Süper Lig'i kaldırabilecek güçlü bir takım kurabilmek için 17 transfer yapıldığını belirten Sumudica, şöyle konuştu:

"Yeni bir takımız. O yüzden aile olgusunu kısa zamanda oluşturup, bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu anlamda geçmişi unutup, Gençlerbirliği maçına odaklanacağız. Fenerbahçe karşısında oyuncularımın birbirini çok fazla tanımamasından dolayı da sıkıntı yaşadık. Aile ortamını sağladığımızda tam bir takım olarak iyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Şu an önceliğimiz Gençlerbirliği maçı. Bu zorlu maçı kayıpsız geçip, eksikliklerimizi giderebilmek için milli takım arasını bekleyeceğiz. Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü veririz."





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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:16
  1. Fenerbahçe
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. mağlubiyet
  4. Marius Sumudica
  5. SÜPER LİG

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