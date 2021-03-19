Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Milli takımda hangi futbolcular aday oldu?
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Milli Takım’da kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu. Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Milli takımda hangi futbolcular aday oldu? Milli Takımın ilk maçı ne zaman? İşte detaylar…
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 takımla karşı karşıya gelecek. Hollanda, Norveç ve Letonya ile yapılacak olan maçlarda hangi futbolcuların oynayacağı merak ediliyor. Şenol Güneş, Milli Takım aday kadrosunu açıkladı. Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Milli takımda hangi futbolcular aday oldu? Milli Takımın ilk maçı ne zaman?
Milli takım aday kadro
Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
Savunma: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin
Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç
Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Milli Takımın ilk maçı ne zaman?
Milli Takımımızın ilk maçı 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda ile gerçekleşecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak.