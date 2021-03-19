A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 takımla karşı karşıya gelecek. Hollanda, Norveç ve Letonya ile yapılacak olan maçlarda hangi futbolcuların oynayacağı merak ediliyor. Şenol Güneş, Milli Takım aday kadrosunu açıkladı. Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Milli takımda hangi futbolcular aday oldu? Milli Takımın ilk maçı ne zaman?

Milli takım aday kadro

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Savunma: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Milli Takımın ilk maçı ne zaman?

Milli Takımımızın ilk maçı 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda ile gerçekleşecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak.