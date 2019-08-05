



İSTANBUL (AA) - İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda 9 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.



Şampiyonada 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alan milli sporcuları federasyon yetkilileri çiçeklerle karşıladı.



Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli takım başantrenörü Aytunç Göz, dünyanın en genç atletizm milli takımına sahip olduklarını söyledi.

Elde edilen başarının 5 yıllık bir sürecin sonunda kazanıldığını ifade eden Göz, "Bu arkadaşlarımız bizim büyükler kategorisinde de sporcularımız. Bugün itibarıyla 4 altın madalya kazandık. Görme engelli kardeşimiz de 2 altın madalyayla bize katkıda bulundu ve İstiklal Marşı'mızı okuttu. Şimdiki hedefimiz inşallah bundan sonra Dubai'de gerçekleştirilecek olan Dünya Atletizm IPC Şampiyonası. Bu şampiyonada ilk 4'e girip olimpiyatlara direkt gidebilme hakkını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Takım halinde 42 ülke içerisinde 5. sırayı aldıklarını hatırlatan Göz, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Federasyonumuzda gemimizin kaptanı Birol Aydın'ın gösterdiği rotada ilerliyoruz. İnşallah aynı rotayla olimpiyat madalyasıyla bunu renklendirebilirsek bizler için bundan daha mutlusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın aydınlatmasıyla her yer aydınlanmış oluyor. Aydınlattığı bu yolda ilerlerken elimizde tutabildiğimiz fenerlerle sporcularımızı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Federasyonumuzun bize kendi sağladığı kamp imkanları olmasa müsabaka imkanları olmasa bunların hiçbiri gerçekleşmez. Bizim diğer ülkelerden eksiğimiz yok, aksine fazlamız var."





- Ensar Kurt: "Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum"





Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, şampiyonada sonuçları kamuoyuna duyuran Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Basın ile devlet büyüklerinin desteğinin sporcuları olumlu yönde etkilediğini dile getiren Ensar Kurt, "Anadolu Ajansına (AA) çok teşekkür ediyorum. IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda aldığımız tüm sonuçları kamuoyuna duyurdular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar tüm devlet büyüklerimiz de mesaj yayımladı. Bu durum da sporcularımızı olumlu etkiledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de özel sporcuların son 15 günde 34 madalya aldığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz olayı canı gönülden sahipleniyor. Yaklaşık 4 yılda özellikle bu yıl için söylüyorum yaklaşık 60'ın üzerinde madalya aldık. 14 branşta sporculara hizmet ediyoruz. Çocuklarımız spor yaptıkça AA ve TRT gibi kurumlar kamu yararına bunu duyurdukça her yıl yüzlerce çocuğumuz bizleri arıyor. Spor İl Müdürlerimizin hassasiyeti ile alanlar açılıyor ve engelleri sporla aşıyorlar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz çünkü engellileri bağrına basıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da bu konuda ciddi projeleri var onlara çok teşekkür ediyoruz."

Organizasyonda 2 altın madalya kazanan Görme Engelli Milli Sporcu Havva Elmalı ise önemli bir tecrübe yaşadığını dile getirdi.

Şampiyonaya iki aylık bir çalışmanın ardından katıldıklarını ifade eden Havva, madalyaları şehitlere armağan ettiğini de sözlerine ekledi.

Sporculardan Sevim Demircan, Oğuz Türker, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım ve Damla Altın da elde ettikleri başarılar dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Kütahyalı sporcu Oğuz Türker için millileri İstanbul Havalimanı'na karşılamaya gelen Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret de çok gururlu ve sevinçli olduklarını belirtti.



