Milli sporcular, Kış Olimpiyatları'nda müsabakalara çıkacak

İtalya'daki oyunların 10. gününde Thomas Kaan Önol Lang, alp disiplini erkekler slalom, Denis Örs ve Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ise kayakla atlama erkekler süper takımda yarışacak.

Thomas Kaan Önol Lang'ın yer alacağı erkekler slalom müsabakası, Stelvio Kayak Merkezi'nde TSİ 12.00'de başlayacak.

Denis Örs ve Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre elemelerinde TSİ 13.17'de Milano Buz Pateni Arena'da yarışacak.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in mücadele edeceği erkekler süper takım ilk tur atlayışları ise TSİ 21.00'de Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü, büyük tepede 37'nci sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal ve büyük tepe kategorilerinde 48'inci olmuştu.

İlk kez olimpiyatlarda boy gösteren Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalom kategorisinde 49'uncu sırayı almıştı.

Kariyerinde ikinci defa oyunlarda mücadele eden Furkan Akar ve ilk olimpiyat deneyimini yaşayan Denis Örs ise Milano-Cortina 2026'daki ilk yarışında sahne alacak.