Milli sporcular Boksta iki madalya kazandı
- Milli sporcular, 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nı 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladıBulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.20 Şubat 2019 Çarşamba 09:43
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada, 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler, finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Khyzhniak'a mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.
Milli sporculardan 81 kiloda Bayram Malkan ise turnuvada bronz madalya almıştı.
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