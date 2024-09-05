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Spor Milli sporcudan büyük başarı: Paris 2024'te finale kaldı!
Spor

Milli sporcudan büyük başarı: Paris 2024'te finale kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 13:35:00 - 2024-09-05 13:39:41
Milli sporcudan büyük başarı: Paris 2024'te finale kaldı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, finale çıktı.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında yarı finalde oyunların en genç sporcularından 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey'le karşılaştı.

2-0'DAN DÖNDÜ

İlk iki seti 9-11 e 7-11 kaybeden Kübra, diğer iki seti 11-6 ve 11-5 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Son sete iyi başlayan Kübra, seti 11-5 maçı da 2-0'dan geri gelerek 3-2 alıp adını finale yazdırdı.

SON ŞAMPİYONLA FİNAL...

Kübra Korkut, finalde son 3 paralimpik oyunların şampiyonu Kelly Van Zon'la bu akşam TSİ 20.15'te karşılaşacak.

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