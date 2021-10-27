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Eğitim Milli sporcu yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Eğitim

Milli sporcu yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama ekranı

2021 milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusu 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında tercihleri yapılan 2021 milli sporcu tercihlerinin tamamlanmasından sonra merak edilir olmuştu. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasına göre 2021 milli sporcu tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM 2021 milli sporcu yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:17:00 - 2021-10-27 09:17:48
Milli sporcu yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama ekranı

2021 milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusu 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında tercihleri yapılan 2021 milli sporcu tercihlerinin tamamlanmasından sonra merak edilir olmuştu. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasına göre 2021 milli sporcu tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM 2021 milli sporcu yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı

2021 milli sporcu yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Eylül-4 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.

2021 milli sporcu yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim–05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.

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