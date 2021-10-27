Milli sporcu üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021 2022
2021 milli sporcu yerleştirme üniversite kayıt tarihleri merak edilmekte. 28 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 milli sporcu yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2021 milli sporcu yerleştirme sonucuna göre bir üniversiteye yerleşen milli sporcu adayları üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki milli sporcu üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 milli sporcu üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021 milli sporucu üniversite kayıt tarihleri…
2021 milli sporcu yerleştirme üniversite kayıt tarihleri merak edilmekte. 28 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 milli sporcu yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2021 milli sporcu yerleştirme sonucuna göre bir üniversiteye yerleşen milli sporcu adayları üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki milli sporcu üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 milli sporcu üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021 milli sporucu üniversite kayıt tarihleri…
ÖSYM tarafından tercihleri 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında alınan 2021 milli sporcu yerleştirme sonuçları 26 Ekim’den itibaren ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilmekte.
2021 Milli sporcu üniversite kayıtları ne zaman?
2021 milli sporcu yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Milli sporcu üniversite kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim–05 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.